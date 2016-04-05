Мэрия запретила большегрузам ездить по дорогам Нижнего Тагила
Ограничения движения грузовиков вводятся на месяц.
Соответствующее постановление о временном ограничении движения большегрузов по тагильским дорогам подписал замглавы города Владислав Пинаев. С 17 апреля и до 16 мая грузовикам с нагрузкой на ось более 8 тонн запрещено передвигаться в черте города. Ограничения движения вводятся на период весенней распутицы.
Однако они не распространяются на фуры, которые доставляют в Нижний Тагил важные грузы: лекарства, продукты, топливо и почту. Кроме того, запрета могут не бояться водители транзитных грузовиков, пассажирских автобусов. Наконец, дорожная техника, транспорт МЧС и федеральных органов тоже будут свободно передвигаться по городу.
Контролировать исполнение ограничений будут управление городским хозяйством и местное ГИБДД.
Стоит добавить, что в Нижнем Тагиле работает передвижной пункт весового контроля. Его работа предназначена для компенсации ущерба, который большегрузы наносят городским дорогам. Общественное движение «Тагил без ям» намерено проверить - исполняются ли эти указания главы Нижнего Тагила.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru