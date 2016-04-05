Мэрия запретила большегрузам ездить по дорогам Нижнего Тагила

Соответствующее постановление о временном ограничении движения большегрузов по тагильским дорогам подписал замглавы города Владислав Пинаев. С 17 апреля и до 16 мая грузовикам с нагрузкой на ось более 8 тонн запрещено передвигаться в черте города. Ограничения движения вводятся на период весенней распутицы.

Однако они не распространяются на фуры, которые доставляют в Нижний Тагил важные грузы: лекарства, продукты, топливо и почту. Кроме того, запрета могут не бояться водители транзитных грузовиков, пассажирских автобусов. Наконец, дорожная техника, транспорт МЧС и федеральных органов тоже будут свободно передвигаться по городу.