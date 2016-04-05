Общественники проверят, наказывают ли в Нижнем Тагиле водителей большегрузов за превышение веса авто (ФОТО)

Организацией и обустройством пункта взвешивания занимается муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3». Оно же следит за исправностью измерительного оборудования и взвешивает тяжеловесные автомобили. Расчет вреда, причиняемого дорогам большегрузами, осуществляется на сновании постановлений главы города от 22.01.2016 года.

Как видно из таблицы, при превышении допустимой массы машины на 1% размер платы составляет 2 руб. на 100 км; при превышении массы авто на 2-10% размер вреда составляет 3083,94 руб. на 100 км и т.д.

Весовой контроль должен осуществляться постоянно, по графику, согласованному МБУ «Сигнал-3», МУ МВД РФ «Нижнетагильское» и Администрацией города. Пункт взвешивания может располагаться в одной пяти точек города.

Недавно, на выезде из города в сторону Вагонки, на кольце у Фестивальной, видел такой пункт. Причем тормозили они не только большегрузы, но и легковые автомобили.

Руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин сообщил, что на этой неделе намерен проверить, как исполняются указания главы города. Председатель ОД проведет осмотр пунктов весового контроля на дорогах Нижнего Тагила. Читайте о результатах этого осмотра на TagilCity.ru.