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Общественники проверят, наказывают ли в Нижнем Тагиле водителей большегрузов за превышение веса авто (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники проверят, наказывают ли в Нижнем Тагиле водителей большегрузов за превышение веса авто (ФОТО)

5 апреля 2016, 10:25ТранспортМарина
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