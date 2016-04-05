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Тагильчанина лишили прав на 4 месяца за вылет на «встречку» и лобовую аварию (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанина лишили прав на 4 месяца за вылет на «встречку» и лобовую аварию (ВИДЕО)

5 апреля 2016, 18:55ТранспортДенис Таратонов
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