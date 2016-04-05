Тагильчанина лишили прав на 4 месяца за вылет на «встречку» и лобовую аварию (ВИДЕО)
5 апреля 2016, 18:55ТранспортДенис Таратонов
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Стало известно наказание, назначенное судом Нижнего Тагила водителю, который 16 февраля выехал на дорогу с односторонним движением на улице Островского и устроил там лобовое столкновение. Напомним, тогда в аварии пострадало три автомобиля.
Редакция TagilCity.ru обратилась в отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, чтобы узнать, какое же наказание понес водитель BMW:
После расследования материал был передан в суд на рассмотрение. По статье 12.16 часть 3 суд лишил водителя права управления автомобилем на 4 месяца ответили редакции.
Стоит отметить, что данная статья предусматривает лишение прав сроком до 6 месяцев. В случае, если водитель повторит это нарушение, наказание станет строже. Тогда его могут лишить прав на один год.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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