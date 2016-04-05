Тагильчанина лишили прав на 4 месяца за вылет на «встречку» и лобовую аварию (ВИДЕО)

После расследования материал был передан в суд на рассмотрение. По статье 12.16 часть 3 суд лишил водителя права управления автомобилем на 4 месяца ответили редакции.

Стоит отметить, что данная статья предусматривает лишение прав сроком до 6 месяцев. В случае, если водитель повторит это нарушение, наказание станет строже. Тогда его могут лишить прав на один год.