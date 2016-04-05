В Нижнем Тагиле состоялся первый объезд комиссии по осмотру состояния дорог: её специалисты рассказали о причинах повсеместных ям (ФОТО)

Целью выезда комиссии по осмотру технического состояния автомобильных дорог общего пользования в осеннее-весенний период был визуальный осмотр состояния городских дорог и передача рекомендаций Главе города по устранению дефектов дорожного полотна.

Объезд проходил по центральным улицам: Циолковского, Серова, Островского и другим; улицам Гальяно-горбуновского массива: Береговая-Ударная, Уральский проспект, Дружинина, Черноисточинское шоссе, а также по некоторым улицам микрорайона Выя.

Практически на всех дорогах, посещённых комиссией, были отмечены проблемы. Участники проверки зафиксировали их, информация о недочетах будет передана в Администрацию города. Наименьшие нарекания вызвало состояние улицы Дружинина. На остальных были отмечены как некритические недочёты, такие как колейность, и плохой отвод воды (лужи), так и серьёзные проблемы: ямы, выбоины, продольные и поперечные трещины, износ верхнего слоя дороги.

Отмечал дорожные дефекты председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. Председательствовал в комиссии Руслан Хасанович Пшизов. Он рассказал о том, почему, по его мнению, дороги Нижнего Тагила находятся в таком состоянии:

90% городских дорог имеют меньшую несущую способность, чем требуется. Дороги рассчитаны на 10 тонн, а по ним ездит 30 тонн. Для сравнения: если на лёд выпустить телегу – телега пройдёт, лёд выдержит, а если автомобиль? Та же ситуация и с дорогами. Нужен не ремонт верхнего слоя, а реконструкция основания рассказал председатель комиссии и директор МУП «Тагилспецдорремстрой» Руслан Пшизов.

В чрезмерной нагрузке на дороги, по мнению комиссии, кроется причина повсеместных ям на дорогах Нижнего Тагила.

Если перспективы масштабной реконструкции городских дорог туманны и возможны только в будущем, то по урегулированию текущих проблем городских дорог уже есть чёткие планы и распоряжения Администрации Нижнего Тагила.

По словам председателя комиссии, вынужденный ремонт городских дорог будет вестись всеми доступными городу средствами. На этот ремонтный сезон запланирована также замена изношенного верхнего слоя дорог, ремонтировавшихся в 2013 году.