Более 1000 нарушений ПДД выявлено за три месяца скрытого патрулирования в Нижнем Тагиле
5 апреля 2017, 10:35Транспорт
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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в течение трех месяцев проходила операция «Скрытый патруль».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники ГИБДД тайно осуществляли контроль над дорогой и записывали факты нарушений на видеорегистратор. Не секрет, что многих нарушителей сложно выявить, когда они видят автомобиль ДПС.
За три месяца сотрудниками ГИБДД проведено 74 скрытых операции и выявлено 1065 нарушений ПДД.
Как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД, скрытое наблюдение поможет снизить количество ДТП и дисциплинировать водителей.
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