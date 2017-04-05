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Более 1000 нарушений ПДД выявлено за три месяца скрытого патрулирования в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1000 нарушений ПДД выявлено за три месяца скрытого патрулирования в Нижнем Тагиле

5 апреля 2017, 10:35Транспорт
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