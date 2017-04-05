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Вязовскую, Восточную, Тагилстроевскую и Торговый двор отремонтируют в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вязовскую, Восточную, Тагилстроевскую и Торговый двор отремонтируют в 2017 году

5 апреля 2017, 11:20ТранспортЕкатерина Малых
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