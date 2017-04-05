Вязовскую, Восточную, Тагилстроевскую и Торговый двор отремонтируют в 2017 году
5 апреля 2017, 11:20ТранспортЕкатерина Малых
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В этом году будут проведены ремонты дорог общего пользования на Красном Камне, в Центре, на ГГМ и на Малой Кушве.
Сюжеты: Нижний Тагил
В самом центре Нижнего Тагила планируется провести ремонт улицы Вязовская. Относительно недалеко находится другой объект ремонта – дорога по улице Товарный двор, соседствующая с микрорайоном Малая Кушва.
Также в наступившем году будут отремонтированы улицы на ГГМ и Красном Камне.
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Вязовская в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тагилстроевская на участке от улицы Дружинина до СОК «Юпитер», ул. Тагилстроевская, 10 в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Восточная в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Товарный двор в городе Нижний Тагил.
Запланированы ремонты в Дзержинском районе, на Тагилстрое, Вые, Лебяжке, в посёлке Кирпичном и в посёлке Старатель.
В рамках текущего содержания дорожно-уличной сети запланирован ремонт и других участков дорог Нижнего Тагила сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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