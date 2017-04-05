Вязовскую, Восточную, Тагилстроевскую и Торговый двор отремонтируют в 2017 году

В самом центре Нижнего Тагила планируется провести ремонт улицы Вязовская. Относительно недалеко находится другой объект ремонта – дорога по улице Товарный двор, соседствующая с микрорайоном Малая Кушва.

Также в наступившем году будут отремонтированы улицы на ГГМ и Красном Камне.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Вязовская в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тагилстроевская на участке от улицы Дружинина до СОК «Юпитер», ул. Тагилстроевская, 10 в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Восточная в городе Нижний Тагил;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Товарный двор в городе Нижний Тагил.

В рамках текущего содержания дорожно-уличной сети запланирован ремонт и других участков дорог Нижнего Тагила сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.