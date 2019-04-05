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42 водителя автобусов в Нижнем Тагиле нарушили ПДД во время рейда ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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42 водителя автобусов в Нижнем Тагиле нарушили ПДД во время рейда ГИБДД

Сегодня, 15:13ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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