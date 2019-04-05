42 водителя автобусов в Нижнем Тагиле нарушили ПДД во время рейда ГИБДД

Во время скрытого контроля за водителями общественного транспорта пять автомобилистов были привлечены к ответственности за различные нарушения. В частности, четыре водителя автобусов разговаривали по телефону во время движения, один - не был пристегнут ремнем безопасности.

В этот же день на конечных остановках общественного транспорта было проверено техническое состояние автобусов. К административной ответственности привлечены восемь водителей. В одном из транспортных средств выявлена неисправность рулевого управления, автобус снят с маршрута и отправлен на спецстоянку.