42 водителя автобусов в Нижнем Тагиле нарушили ПДД во время рейда ГИБДД
ГИБДД 3 апреля провела рейды по контролю за водителями автобусов, за один день было проверено 139 автобусов, 42 водителя привлечены к ответственности за нарушение ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Во время скрытого контроля за водителями общественного транспорта пять автомобилистов были привлечены к ответственности за различные нарушения. В частности, четыре водителя автобусов разговаривали по телефону во время движения, один - не был пристегнут ремнем безопасности.
В этот же день на конечных остановках общественного транспорта было проверено техническое состояние автобусов. К административной ответственности привлечены восемь водителей. В одном из транспортных средств выявлена неисправность рулевого управления, автобус снят с маршрута и отправлен на спецстоянку.
Также три предприятия-перевозчика привлечены к ответственности за допуск на линию автобусов, имеющих технические неисправности. Всего в ходе рейда к ответственности привлечены 42 водителя общественного транспорта.