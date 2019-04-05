Движение на Первомайской в Екатеринбурге закроют с 5 по 8 апреля

На участке от Мичурина до Восточной рабочие ЕМУП «Водоканал» обнаружили скрытую утечку на водопроводе, который снабжает водой находящиеся рядом многоэтажные дома.

С целью устранения неисправности будут проведены ремонтные работы, которые стартуют 5 апреля в 23:00 и продлятся до 06:00 8 апреля. Движение по улице Первомайская в указанный период будет закрыто. Также в жилых домах, которые снабжаются по неисправному водопроводу, прекратиться подача горячей воды. Холодное водоснабжение при этом сохраниться.

Для того, чтобы побыстрее завершить ремонт на участке будут работать две аварийные бригады в круглосуточном режиме и специальная техника: экскаватор, гидромолот и два самосвала.