В Нижний Тагил из-за коронавируса не будут ходить две электрички
Сегодня, 17:44ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за коронавируса СвЖД отменила несколько электричек, в том числе две в Нижний Тагил, пишет Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
С 6 по 30 апреля приостановят движение поезда по маршруту Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил. С 13 по 30 апреля не будут ездить поезда по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский.
С 5 по 30 апреля сократят количество вагонов в «Ласточке».
Решение об отмене маршрутов связано со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых в регионе, для недопущения распространения коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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