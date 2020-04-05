В Нижний Тагил из-за коронавируса не будут ходить две электрички

С 6 по 30 апреля приостановят движение поезда по маршруту Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил. С 13 по 30 апреля не будут ездить поезда по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский.