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Скоростная магистраль свяжет Нижний Тагил и Екатеринбург (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скоростная магистраль свяжет Нижний Тагил и Екатеринбург (ФОТО)

5 мая 2016, 10:00ТранспортТимофей Данилов
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