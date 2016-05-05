Скоростная магистраль свяжет Нижний Тагил и Екатеринбург (ФОТО)

Информация о том, что РЖД ищет подрядчика, появилась на сайте госзакупок. Согласно утвержденной программе, железнодорожная артерия, которая соединит Нижний Тагил со столицей региона, должна появиться в течение 4-х лет.

В строительство ветки планируется вложить почти 13 млд рублей. На разработку бизнес-плана выделено 21,2 млн рублей из общей суммы.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет разработать предложение по трассировке скоростной магистрали и организацию остановок, провести исследования на рынке пассажироперевозок между двумя крупнейшими городами области, а также рассчитать все расходы на реализацию проекта. Дедлайн для исполнителя – 30 июня.

Помимо этого, РЖД планирует ввести в эксплуатацию участок ВСМ, сообщением Екатеринбург-Челябинск. Кстати, с нынешнего лета между этими уральскими городами будет ежедневно курсировать скоростная электричка.

Напоминаем, современный электропоезд «Ласточка» впервые появился на свердловских железных дорогах в ноябре 2015 года.