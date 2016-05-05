Скоростная магистраль свяжет Нижний Тагил и Екатеринбург (ФОТО)
РЖД объявили тендер на разработку бизнес-плана и финансовую модель нового объекта железнодорожной инфраструктуры.
Информация о том, что РЖД ищет подрядчика, появилась на сайте госзакупок. Согласно утвержденной программе, железнодорожная артерия, которая соединит Нижний Тагил со столицей региона, должна появиться в течение 4-х лет.
В строительство ветки планируется вложить почти 13 млд рублей. На разработку бизнес-плана выделено 21,2 млн рублей из общей суммы.
Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет разработать предложение по трассировке скоростной магистрали и организацию остановок, провести исследования на рынке пассажироперевозок между двумя крупнейшими городами области, а также рассчитать все расходы на реализацию проекта. Дедлайн для исполнителя – 30 июня.
Помимо этого, РЖД планирует ввести в эксплуатацию участок ВСМ, сообщением Екатеринбург-Челябинск. Кстати, с нынешнего лета между этими уральскими городами будет ежедневно курсировать скоростная электричка.
Напоминаем, современный электропоезд «Ласточка» впервые появился на свердловских железных дорогах в ноябре 2015 года.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru