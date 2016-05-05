В Нижнем Тагиле осенью снова перестанут ходить трамваи на ВМЗ (ФОТО)
Несколько лет назад на ВМЗ в Нижнем Тагиле ходили трамваи №4 и 9. Довольно давно их отменили, и жители района добирались до своих домов пешком или на маршрутном такси. Закрытие на реконструкцию моста на улице Фрунзе принесло жителям улицы Быкова неожиданную радость — по улице стал курсировать трамвай №3. Однако осенью трамваи снова перестанут посещать этот район.
После окончания реконструкции моста трамвай №3 снова будет курсировать по старому маршруту. Нет возможности пустить на Быкова трамвай из-за того, что очень мало водителей и вагонов. Сейчас водителей 105 или 106 на два депо, а раньше было 400. Мы обучаем новых водителей, но желающих мало. Водитель третьего класса получает 14 тысяч, а вставать надо в 4 утра сообщили редакции TagilCity.ru в «Тагильском трамвае».
Жители улицы Быкова по достоинству оценили возвращение трамвая, ведь до этого к ним ходило только маршрутное такси №46, а оно, по словам местных жителей, ездит нечасто:
Без трамвая было неудобно. Тройкой я пользуюсь не очень часто, но пользуюсь. Это лучше, чем ждать 46-ю маршрутку, которая ходит гораздо реже. Трамвай удобней рассказала журналисту TagilCity.ru тагильчанка с двумя детьми.
Рады трамваю и те жители района, которые ограничены в возможностях самостоятельного передвижения, для них трамвай особенно удобен:
Я живу тут недалеко и часто пользуюсь трамваем. На конечной остановке живет моя тетя, у неё сын инвалид. Им это очень удобно. Трамвай намного лучше сказала жительница района.
Стоит ли говорить, что и для пожилых тагильчан трамвай оказался очень кстати.
Трамвай №3 будет ходить на ВМЗ до окончания реконструкции автомобильного моста на улице Фрунзе. Напомним, открыть движение по мосту собираются осенью этого года, в октябре.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru