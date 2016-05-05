В Нижнем Тагиле продолжаются ремонты на центральных улицах города: ведутся работы на пр. Мира (ФОТО)
5 мая 2016, 19:10ТранспортАлександра Логинова
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Сегодня дорожные рабочие начали фрезерование одной из центральных улиц Нижнего Тагила: техника вышла на работу на проспект Мира.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 мая на дороге по проспекту Мира от улицы Газетная до улицы Циолковского работала дорожная техника, которая фрезеровала дорожное полотно, снимая старый асфальт.
Толщина снятого покрытия на некоторых участках дороги составляла порядка 7-10 см.
Работы продолжатся на данном участке дорог и 6 мая, поэтому автолюбителям Нижнего Тагила стоит заранее выбирать пути объезда и быть готовыми к пробкам на дорогах.
Напомним, в этом году за ремонтами дорог Нижнего Тагила будут следить общественные контролеры.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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