9 мая изменится работа общественного транспорта в Нижнем Тагиле

9 мая 2017 года до конца проведения праздничных мероприятий движение автомобильного общественного транспорта будет организовано по улицам Серова-Октябрьской революции-Циолковского.

В Дзержинском районе оно будет осуществляться от проходной Уралвагонзавода и далее по улицам Ильича и Зари. По окончании проведения мероприятий работа общественного автотранспорта будет организована до 23:30.

Трамваи с Тагилстроя будут осуществлять движение через Красный Камень-Выю до кольца на улице Островского, с ГГМ будут ходить также до трамвайного кольца на улице Островского. В Дзержинском район трамвайное движение будет организовано до трамвайного кольца по улице Садовой.

По окончании праздничных мероприятий ко Дню Победы трамвайное движение будет осуществляться так же, как в выходные дни.