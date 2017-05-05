9 мая изменится работа общественного транспорта в Нижнем Тагиле
Во время проведения мероприятий ко Дню Победы в Нижнем Тагиле будет изменено автобусное и трамвайное движение, об этом сообщается на официальном сайте города.
9 мая 2017 года до конца проведения праздничных мероприятий движение автомобильного общественного транспорта будет организовано по улицам Серова-Октябрьской революции-Циолковского.
В Дзержинском районе оно будет осуществляться от проходной Уралвагонзавода и далее по улицам Ильича и Зари. По окончании проведения мероприятий работа общественного автотранспорта будет организована до 23:30.
Трамваи с Тагилстроя будут осуществлять движение через Красный Камень-Выю до кольца на улице Островского, с ГГМ будут ходить также до трамвайного кольца на улице Островского. В Дзержинском район трамвайное движение будет организовано до трамвайного кольца по улице Садовой.
По окончании праздничных мероприятий ко Дню Победы трамвайное движение будет осуществляться так же, как в выходные дни.
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