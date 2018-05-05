Движение на ул. Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле будет ограничено с 15 мая
5 мая, 15:35Транспорт
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С 15 мая до 1 июля в Нижнем Тагиле будет осуществляться ремонт участка дороги на ул. Береговой-Краснокаменской.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 15 мая в Нижнем Тагиле будет проводиться ремонт дороги на ул. Береговой-Краснокаменской.
Ограничение движения автотранспорта будет проводиться по полосам, что позволит полностью не закрывать дорогу для передвижения жителей города, сообщает ОД «Тагил без ям».
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