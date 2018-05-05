Движение на ул. Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле будет ограничено с 15 мая

С 15 мая в Нижнем Тагиле будет проводиться ремонт дороги на ул. Береговой-Краснокаменской.

Ограничение движения автотранспорта будет проводиться по полосам, что позволит полностью не закрывать дорогу для передвижения жителей города, сообщает ОД «Тагил без ям».