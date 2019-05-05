На Шарташе будут ловить гоняющих по территории байкеров

Заезд на территорию парка на мотоциклах или квадроциклах влечёт за собой наложение штрафа от 3 до 5 тыс. рублей, сообщил Зиганшин на личной странице в социальной сети Facebook. Также он отметил, что место, которое выбрали байкеры для своих тренировок, имеет высокую историческую ценность.

По одним данным, это каменоломни XIX и XX вв., по другим — это естественные формы рельефа (как и отмечено на старых и редких теперь картах), но есть ряд исследователей, которые утверждают, что возраст данных сооружений, по самым скромным оценкам, определяется некоторыми исследователями как 2700–3500 гг. до н.э., то есть, соразмерен с возрастом Аркаима в «Стране городов» и египетских пирамид,отметил директор Шарташа.

Несмотря на то, что на видео нельзя рассмотреть госномера, руководство попросило дорожную полицию попробовать найти гонщиков. Также на протяжении всего лета на территории парка буду проходить рейды ГИБДД.