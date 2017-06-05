Несколько пьяных водителей были остановлены во время рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 июня 2017, 18:40Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО с 3 на 4 июня сотрудники ГИБДД проводили рейд, направленный на пресечение нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде и фактами управления ТС без водительских прав.
Сюжеты: Нижний Тагил
За время рейда было выявлено 8 серьезных нарушений. Среди них – 5 фактов управления машиной пьяным водителем, 2 факта отказа от прохождения медосвидетельствования, и один водитель оказался за рулем без прав.
ГИБДД предупреждает, что такие рейды являются регулярными и проводятся с учетом времени суток, когда наиболее часто случаются ДТП.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей