Два вместо пяти: число ДТП с участием детей снизилось в 2018 году в Нижнем Тагиле

Начальник отдела ГИБДД ММУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов отметил, что за четыре месяца текущего года в городе произошло два ДТП с участием детей. Годом ранее за такой же период произошло пять аварий.

В управлении образования заявили, что мэрия совместно с дорожной полицией реализует план по профилактике детского травматизма на дорогах. В частности, на регулярной основе проводятся акции, собрания, инструктажи и иные мероприятия. Кроме того, в детских лагерях открыты 25 кабинетов «Светофор» о правилах дорожного движения.

В МБУ «Сигнал-3» сообщили, что пешеходные переходы вблизи школ обустраиваются по новым стандартам. Всего в Нижнем Тагиле насчитывается 631 пешеходный переход, 509 из которых полностью соответствуют нормам. Так, там установлены специальные ограждения, дорожные знаки на желтом фоне, разметка и светофоры Т-7, рассказали в мэрии города. Реализация всех мероприятий по безопасности продолжится в 2018 году.