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Два вместо пяти: число ДТП с участием детей снизилось в 2018 году в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два вместо пяти: число ДТП с участием детей снизилось в 2018 году в Нижнем Тагиле

5 июня, 07:30Транспорт
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