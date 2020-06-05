На четырёх перекрёстках Нижнего Тагила водители начали ездить по новой схеме
Сегодня, 11:15ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Работа светофоров на четырёх перекрёстках в Нижнем Тагиле изменилась в целях снижения количества аварий с участием пешеходов, сообщает ГИБДД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь пешеходы будут переходить дорогу по отдельным секциям, при этом движение транспорта во все стороны в это время будет запрещено.
По-новому начали работать светофорные объекты на пересечении улиц Циолковского – Пархоменко, Победы – Карла Либкнехта, Горошникова – Первомайская, Октябрьской революции – Газетная.
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В госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения мыть максимально внимательными при пересечении проезжей части.
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