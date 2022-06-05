Считающие автомобили камеры появились на дорогах Екатеринбурга

В Екатеринбурге на дорогах установили видеокамеры, которые умеют считать автомобили, пишет «Царьград».
Известно, что цель камер – мониторить число машин, находящихся на проезжей части, а не фиксировать нарушения скоростей. Камеры появились на оживленных дорогах города.
Автолюбители полагали, что также приборы фиксируют отсутствие ближнего света и непристёгнутый ремень безопасности. Но выяснилось, что камеры лишь считают машины.
Помимо данных камер, в городе работает еще более ста камер. Они фиксируют нарушения скоростного режима и другие нарушения. Новые же приборы просто вычисляют загруженность дорог для корректировки светофоров так, чтобы минимизировать пробки.