Считающие автомобили камеры появились на дорогах Екатеринбурга

Считающие автомобили камеры появились на дорогах Екатеринбурга
Считающие автомобили камеры появились на дорогах Екатеринбурга
Сегодня, 13:44ТранспортФото: 1MI
Новые камеры установили на дорогах в Екатеринбурге. Они считают количество машин, но не фиксируют нарушения ПДД.

В Екатеринбурге на дорогах установили видеокамеры, которые умеют считать автомобили, пишет «Царьград».

Известно, что цель камер – мониторить число машин, находящихся на проезжей части, а не фиксировать нарушения скоростей. Камеры появились на оживленных дорогах города.

Автолюбители полагали, что также приборы фиксируют отсутствие ближнего света и непристёгнутый ремень безопасности. Но выяснилось, что камеры лишь считают машины.

Помимо данных камер, в городе работает еще более ста камер. Они фиксируют нарушения скоростного режима и другие нарушения. Новые же приборы просто вычисляют загруженность дорог для корректировки светофоров так, чтобы минимизировать пробки.

Сюжеты:
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дорогисветофоркамерыПДД#2
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