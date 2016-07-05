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На текущей неделе дорожники Нижнего Тагила уложат асфальт на ул. Металлургов и Энтузиастов (ФОТО)
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На текущей неделе дорожники Нижнего Тагила уложат асфальт на ул. Металлургов и Энтузиастов (ФОТО)

5 июля 2016, 13:40Транспорт
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