На текущей неделе дорожники Нижнего Тагила уложат асфальт на ул. Металлургов и Энтузиастов (ФОТО)

Карты ранее были вырезаны на дорогах на Тагилстрое по улице Металлургов и на Вагонке по улице Энтузиастов. Данные дороги ремонтирует «УБТ-Сервис».

По словам общественников, в ближайшие дни этот подрядчик работает над асфальтированием съездов с дорог по улицам Щорса (Северный поселок) и Ульяновская (микрорайон Рудник). После окончания этих ремонтов дорожные рабочие перейдут к асфальтированию карт.

На фото ремонт на ул. Ульяновская, «Тагил без ям»