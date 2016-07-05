На текущей неделе дорожники Нижнего Тагила уложат асфальт на ул. Металлургов и Энтузиастов (ФОТО)
5 июля 2016, 13:40Транспорт
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Если погода в Нижнем Тагиле позволит вести дорожные работы, то асфальт будет уложен на ранее отфрезерованных дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Карты ранее были вырезаны на дорогах на Тагилстрое по улице Металлургов и на Вагонке по улице Энтузиастов. Данные дороги ремонтирует «УБТ-Сервис».
По словам общественников, в ближайшие дни этот подрядчик работает над асфальтированием съездов с дорог по улицам Щорса (Северный поселок) и Ульяновская (микрорайон Рудник). После окончания этих ремонтов дорожные рабочие перейдут к асфальтированию карт.
На фото ремонт на ул. Ульяновская, «Тагил без ям»
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