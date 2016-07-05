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Тысячи мусульман отмечают Ураза-Байрам в Екатеринбурге: машины припаркованы даже на газонах (ФОТО)
Сюжеты:
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Тысячи мусульман отмечают Ураза-Байрам в Екатеринбурге: машины припаркованы даже на газонах (ФОТО)

5 июля 2016, 16:20Транспорт
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