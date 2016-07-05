Тысячи мусульман отмечают Ураза-Байрам в Екатеринбурге: машины припаркованы даже на газонах (ФОТО)
Тысячи верующих съехались сегодня к мечети, расположенной на улице Репина в городе Екатеринбурге, чтобы отпраздновать один из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Скопление людей и автомобилей в районе мечети было настолько велико, что туда был направлен экипаж ДПС для регулирования движения, о чем информирует издание E1.RU.
Очевидцы опубликовали в социальной сети фотографию происходящего, на которой видно не только множество собравшихся у мечети верующих, но и обилие автомобилей, припаркованных на окрестных улицах, тротуарах и даже газонах. Отряд ДПС, прибывший на место скопления людей и транспорта, для регулирования движения, крупных нарушений не выявил. Штрафовать же за парковку на газонах ГИБДД не имеет права, это входит в полномочия районной администрации и квартальных инспекторов.
Отметим, что Ураза-Байрам является одним из главных праздников мусульман, он завершает священный месяц Рамадан. В этот день, по традиции начинающийся со всеобщей молитвы, у последователей мусульманской религии принято просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать обязательную милостыню.
Фото с сайта E1.ru
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