Тысячи мусульман отмечают Ураза-Байрам в Екатеринбурге: машины припаркованы даже на газонах (ФОТО)

Очевидцы опубликовали в социальной сети фотографию происходящего, на которой видно не только множество собравшихся у мечети верующих, но и обилие автомобилей, припаркованных на окрестных улицах, тротуарах и даже газонах. Отряд ДПС, прибывший на место скопления людей и транспорта, для регулирования движения, крупных нарушений не выявил. Штрафовать же за парковку на газонах ГИБДД не имеет права, это входит в полномочия районной администрации и квартальных инспекторов.