Тюменский «Мостострой» заинтересовался строительством моста через Тагильский пруд

Ранее мэр Владислав Пинаев рассказал нашему изданию, что контракт, по его мнению, должна получить организация, специализирующаяся именно на строительстве мостов, а ближайшая из таких к Нижнему Тагилу — «Мостострой-11» из Тюмени.

В настоящее время специалисты компании рассматривают проект, сообщил TagilCity.ru Игорь Белов.

По словам источников TagilCity.ru в отрасли, в Нижнем Тагиле уже появились скауты, называющие себя представителями «Мостостроя-11» и ведущие поиск потенциальных субподрядчиков для строительства моста.

АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России строительных компаний. Согласно информации на официальном сайте, организация имеет три дочерних общества, шесть филиалов в стране и представительство в Казахстане. Коллектив насчитывает более 4000 человек, главными направлениями её деятельности являются строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры.