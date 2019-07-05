Тюменский «Мостострой» заинтересовался строительством моста через Тагильский пруд
АО «Мостострой-11» рассматривает возможность участия в конкурсе на строительство моста через Нижнетагильский пруд, сообщил TagilCity.ru замдиректора компании по маркетингу Игорь Белов. Напомним, администрация города объявила об аукционе 28 июня, начальная цена контракта — 3,9 миллиарда рублей.
Ранее мэр Владислав Пинаев рассказал нашему изданию, что контракт, по его мнению, должна получить организация, специализирующаяся именно на строительстве мостов, а ближайшая из таких к Нижнему Тагилу — «Мостострой-11» из Тюмени.
В настоящее время специалисты компании рассматривают проект, сообщил TagilCity.ru Игорь Белов.
По словам источников TagilCity.ru в отрасли, в Нижнем Тагиле уже появились скауты, называющие себя представителями «Мостостроя-11» и ведущие поиск потенциальных субподрядчиков для строительства моста.
АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России строительных компаний. Согласно информации на официальном сайте, организация имеет три дочерних общества, шесть филиалов в стране и представительство в Казахстане. Коллектив насчитывает более 4000 человек, главными направлениями её деятельности являются строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры.
Мост через Нижнетагильский пруд длинной 400 метров соединит Свердловское шоссе и Гальяно-Горбуновский массив. Стоимость строительства составит около 3,9 млрд рублей, из которых 500 млн уже выделены из областного бюджета. В 2020 и 2021 годах Нижний Тагил получит ещё 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно. Строительство планируется завершить в 2022 году — к 300-летию города.