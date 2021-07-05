Движение поездов из-за сильных ливней ограничено под Нижним Тагилом

В связи с повышенным количеством осадков на железные пути в Свердловской области сошел оползень.

Движение поездов было ограничено на перегоне Нижняя Салда — Ясашная однопутного электрифицированного участка Смычка — Алапаевск Нижнетагильского региона Свердловской дороги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причиной данного решение стало то, что из-за повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища случилось оседание откоса насыпи земли. Движение поездов было ограничено: со стороны Нижнего Тагила до станции Нижняя Салда;

со стороны станций Егоршино и Алапаевска до станции Ясашная. На данный момент на место происшествия выехала техника, которая укрепит земляное полотно и противоразмывный поезд с щебнем со станции Верх-Нейвинск. Отмечается, что Нижнетагильская транспортная прокуратура оценит, насколько должностными лицами ОАО РЖД исполняется законодательство при содержании пути, а также как своевременно производятся ремонтные работы. Напомним, после обильных ливней и гроз в Нижнем Тагиле и пригороде разрушены дороги и мосты в Горноуральском городском округе. Опасные участки перекрыты из-за угрозы обрушения. Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО

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