Движение поездов из-за сильных ливней ограничено под Нижним Тагилом

Движение поездов из-за сильных ливней ограничено под Нижним Тагилом
Движение поездов из-за сильных ливней ограничено под Нижним Тагилом
5 июля, 21:46ТранспортФото: 1mediainvest.ru
В связи с повышенным количеством осадков на железные пути в Свердловской области сошел оползень.

Движение поездов было ограничено на перегоне Нижняя Салда — Ясашная однопутного электрифицированного участка Смычка — Алапаевск Нижнетагильского региона Свердловской дороги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причиной данного решение стало то, что из-за повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища случилось оседание откоса насыпи земли.

Движение поездов было ограничено:

  • со стороны Нижнего Тагила до станции Нижняя Салда;
  • со стороны станций Егоршино и Алапаевска до станции Ясашная.

На данный момент на место происшествия выехала техника, которая укрепит земляное полотно и противоразмывный поезд с щебнем со станции Верх-Нейвинск.

Отмечается, что Нижнетагильская транспортная прокуратура оценит, насколько должностными лицами ОАО РЖД исполняется законодательство при содержании пути, а также как своевременно производятся ремонтные работы.

Напомним, после обильных ливней и гроз в Нижнем Тагиле и пригороде разрушены дороги и мосты в Горноуральском городском округе. Опасные участки перекрыты из-за угрозы обрушения.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОНижний Тагил
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