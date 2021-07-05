Из-за размытия дороги перекрыт проезд из Николо-Павловска в Алапаевск

Из-за размытия дороги после паводка 3–4 июля 2021 года перекрыт проезд на участке автодороги Николо–Павловское — Петрокаменское — Алапаевск.

В связи с обильным выпадением осадков в выходные 3–4 июля произошел размыв грунта на автодороге Николо–Павловское — Петрокаменское — Алапаевск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Ограничено движение автотранспорта примерно на 4 километрах дороги. На месте ограничения движения сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об объезде участка дороги. Сейчас объезд закрытого участка автодороги осуществляется через город Реж. Фото: пресс-служба ГИБДД Заблаговременно выбирать для движения объездные пути жителям города и региона на время проведения ремонтных работ на этом участке рекомендует ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, с конца июня 2021 года перекрыты несколько участков дорог на улицах Нижнего Тагила для движения автотранспорта из-за ремонта на теплотрассах города. Еще две улицы будут перекрыты в Нижнем Тагиле из-за ремонта на теплотрассах

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