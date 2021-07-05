Из-за размытия дороги перекрыт проезд из Николо-Павловска в Алапаевск

В связи с обильным выпадением осадков в выходные 3–4 июля произошел размыв грунта на автодороге Николо–Павловское — Петрокаменское — Алапаевск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Ограничено движение автотранспорта примерно на 4 километрах дороги.
На месте ограничения движения сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об объезде участка дороги. Сейчас объезд закрытого участка автодороги осуществляется через город Реж.
Заблаговременно выбирать для движения объездные пути жителям города и региона на время проведения ремонтных работ на этом участке рекомендует ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, с конца июня 2021 года перекрыты несколько участков дорог на улицах Нижнего Тагила для движения автотранспорта из-за ремонта на теплотрассах города.