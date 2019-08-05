В авиакомпании прокомментировали, что накануне вылета самолет заменили, поэтому пассажиры вынуждены были переоформлять билеты на 5 августа.

Им были предложены все положенные услуги, согласно федеральным авиационным правилам. В том числе было предложено размещение в гостинице, от чего пассажиры отказались, сказали представители «Уральских авиалиний».