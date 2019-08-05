Пассажирам рейса Екатеринбург — Благовещенск не хватило мест в самолете
Сегодня, 18:02ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Три пассажира рейса Екатеринбург — Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии» не смогли улететь 4 августа, так как в самолете не хватило мест, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В авиакомпании прокомментировали, что накануне вылета самолет заменили, поэтому пассажиры вынуждены были переоформлять билеты на 5 августа.
Им были предложены все положенные услуги, согласно федеральным авиационным правилам. В том числе было предложено размещение в гостинице, от чего пассажиры отказались, сказали представители «Уральских авиалиний».
Пассажиры просили предоставить справку, однако компания отказала, сказав, что ее можно получить только в головном офисе.
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