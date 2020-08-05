В Нижнем Тагиле появятся «умные» остановки с интернетом и городскими смартфонами

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с представителями екатеринургской компании, которая занимается реализацией проектов по внедрению в городскую среду современных торгово-остановочных комплексов (ТОК) и городских смартфонов.

Как заявляют представители организации, остановочные комплексы обладают широкими возможностями. Здесь можно не только ожидать транспорт, но и воспользоваться бесплатным интернетом, оплатить сотовую связь и другие услуги, а также узнать новости города или зарядить свой смартфон.

Кроме того, в общественных местах могут появиться городские смартфоны, являющиеся интерактивными терминалами с бесплатной телефонией, интернетом и разного рода приложениями.

Эти проекты уже были реализованы в Ижевске, Омске, Челябинске, Сочи и Химках. В этом году 150 таких остановок будет установлено в Екатеринбурге. Реализация проекта в Нижнем Тагиле планируется в рамках концессионного соглашения, в рамках которого места для размещения остановок будут сданы в аренду.