Сын настоятеля церкви в Екатеринбурге лишился колёс

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На одной из стоянок Екатеринбурга местные жители заметили автомобиль без колёс, владельцем которого является сын настоятеля храма Рождества Богородицы в посёлке Чусовское озеро. Очевидцы сообщают, что молодой человек в последнее время около пяти раз получил штрафы из ГАИ за превышение скорости.
Сюжеты: Екатеринбург
На стоянке в районе перекрёстка улиц Большакова и 8 Марта горожане обнаружили джип Toyota Land Cruiser 200 без колёс.
Очевидцы рассказали журналистам URA.ru, что хозяином автомобиля является сын настоятеля храма Рождества Богородицы Денис Величкин. Молодого человека, как стало известно, в последнее время штрафовали за превышение скорости сотрудники дорожной полиции.
Действительно ли произошла кража или хозяин сам снял колёса, установить не удалось. Ни отец владельца джипа, ни сам Денис на звонки журналистов не отвечают. В полиции сообщили, что заявлений о краже не поступало.
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