Сын настоятеля церкви в Екатеринбурге лишился колёс

Очевидцы рассказали журналистам URA.ru , что хозяином автомобиля является сын настоятеля храма Рождества Богородицы Денис Величкин. Молодого человека, как стало известно, в последнее время штрафовали за превышение скорости сотрудники дорожной полиции.

Действительно ли произошла кража или хозяин сам снял колёса, установить не удалось. Ни отец владельца джипа, ни сам Денис на звонки журналистов не отвечают. В полиции сообщили, что заявлений о краже не поступало.