Москву и Екатеринбург планируют связать платной трассой
Сегодня, 08:56ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Платную трассу Москва-Владимир планируют продлить до столицы Урала, соответствующее заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин на Business FM.
Сюжеты: Екатеринбург
Орешкин полагает, что такая трасса необходима, связать Москву и Екатеринбург платной автодорогой планируется до 2030 года. Изначально запланировано строительство трассы Москва-Владимир, а затем дорогу продлят до Екатеринбурга.
Новая платная трасса будет предназначена для большегрузов. Это, по мнению министра, поможет увеличить уровень безопасности по всей дорожной сети.
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