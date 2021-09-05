Демидовскую «узкоколейку» планируют восстановить в Нижнем Тагиле

О планах на «узкоколейку» рассказал бывший губернатор Свердловской области, ныне действующий член СовФеда Эдуард Россель изданию «Бизнес Журнал. Урал». Инициативу поддержал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.
Сейчас накапливаем узкоколейные рельсы, демонтированные с других неиспользуемых железнодорожных путей, чтобы восстановить «демидовскую узкоколейку», сказал Россель.
Тепловозы и вагоны, которые курсировали по этому участку дороги, по словам Эдуарда Эргартовича, сохранились.
Сейчас нужно найти 90 миллионов рублей для того, чтобы изготовить железобетонные шпалы, и тогда мы сделаем дорогу вечной, добавил Россель.
Инициатива была поддержана и нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В настоящий момент идёт согласование проекта с главой РЖД Олегом Белозёровым.
«Узкоколейку» планируется сделать визитной карточкой региона.
После восстановления исторических путей можно запустить по ним брендированный поезд «Дорогой Демидовых», который будет рассказывать об истории рода и о первом в России паровозе, созданном в этих местах крепостными мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми. Убежден, что дорога станет визитной карточкой региона, не только туристической достопримечательностью, но и экономически выгодным проектом, подытожил Россель.
Узкоколейная железная дорога длиной 67 километров соединяла Нижний Тагил со всеми заводами Демидовых данной ветки. Отсюда она и получила своё название. Протянулась «узкоколейка» от станции Кедун-Быково до посёлка Висимо-Уткинск. Железную дорогу начали строить в 1982 году, а спустя три года запустили в эксплуатацию – по ней возили металл, песок, дрова. Позднее стали курсировать составы для пассажирских перевозок. В 2002 году дорогу начали разбирать, а оборудование демонтировали.
Напомним, программу восстановления «узкоколейки» еще в 2009 году разрабатывал музей-заповедник. Именно тогда эту идею начал активно поддерживать Эдуард Россель.