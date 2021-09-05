Демидовскую «узкоколейку» планируют восстановить в Нижнем Тагиле

Узкоколейная железная дорога длиной 67 километров соединяла Нижний Тагил со всеми заводами Демидовых данной ветки. Отсюда она и получила своё название. Протянулась «узкоколейка» от станции Кедун-Быково до посёлка Висимо-Уткинск. Железную дорогу начали строить в 1982 году, а спустя три года запустили в эксплуатацию – по ней возили металл, песок, дрова. Позднее стали курсировать составы для пассажирских перевозок. В 2002 году дорогу начали разбирать, а оборудование демонтировали.