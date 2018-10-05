9-летний велосипедист был сбит автомобилем в Горноуральском городском округе

4 октября около 17:15 в деревне Бызово Горноуральского городского округа произошло ДТП. Водитель ГАЗ-31105, направляясь по улице Рябиновая в сторону улицы Уральской, допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, двигающегося по проезжей части во встречном направлении.

Ребенок в результате аварии получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ЦГБ №1.

Установлено, что в момент аварии водитель машины был трезв. В результате следственных мероприятий выяснилось, что мать несовершеннолетнего отпустила его вместе с 4-летней сестрой погулять. В дальнейшем женщина не контролировала местонахождение детей.

Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному происшествию, в результате которой будут приняты меры к законным представителям 9-летнего велосипедиста.