9-летний велосипедист был сбит автомобилем в Горноуральском городском округе
4 октября в деревне Бызово водитель автомобиля ГАЗ-31105 сбил 9-летнего мальчика на велосипеде, передвигавшегося по проезжей части.
4 октября около 17:15 в деревне Бызово Горноуральского городского округа произошло ДТП. Водитель ГАЗ-31105, направляясь по улице Рябиновая в сторону улицы Уральской, допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, двигающегося по проезжей части во встречном направлении.
Ребенок в результате аварии получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ЦГБ №1.
Установлено, что в момент аварии водитель машины был трезв. В результате следственных мероприятий выяснилось, что мать несовершеннолетнего отпустила его вместе с 4-летней сестрой погулять. В дальнейшем женщина не контролировала местонахождение детей.
Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному происшествию, в результате которой будут приняты меры к законным представителям 9-летнего велосипедиста.
ГАИ напоминает, что детям до 14 лет запрещается выезжать на проезжую часть. А несовершеннолетние до 10 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.