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В ходе проверки региональным управление ГИБДД 96 железнодорожных переездов признаны опасными в Свердловской области.
В регионе прошла проверка железнодорожных переездов. По ее итогам сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что каждый пятый проверенный объект не соответствует требованиям безопасности.
Всего проверке подверглись 505 переездов. По факту нарушений были возбуждены 17 административных дел. Сообщается, что на 88 железнодорожных переездах нарушения уже устранены, сообщает ИА «Политсовет».
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