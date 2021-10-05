Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле планируют открыть раньше срока

Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле планируют открыть раньше срока
Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле планируют открыть раньше срока
Сегодня, 14:15ТранспортФото: TagilCity.ru
Открыть мост для движения транспорта на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле могут раньше запланированного срока — уже в начале ноября.

По словам и. о. начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, работы по ремонту моста ведутся с опережением графика.

Демонтажные работы уже произведены, пролеты подняты. Сейчас ведутся сборочные работы, готовятся работы по разделке деформационных швов. Если погода позволит, в начале следующей недели планируем начать асфальтирование. До конца месяца, возможно, уже все сделаем, рассказал TagilCity.ru Андрей Лебедев.

Напомним, реконструкцию моста по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле строители начали 14 сентября. Движение транспортных средств планировалось закрыть на 2,5 месяца. Подрядчиком на объекте выступает местная компания ООО «Промтрансстрой». Работы проводятся для того, чтобы конструкция смогла получить статус постоянного моста, который ранее был временным.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
ремонтоткрытиемостНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы