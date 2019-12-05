В Нижнем Тагиле приставы и ГИБДД проверили на долги почти 100 водителей за два часа
Сегодня, 14:24ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 декабря у ТРК «Депо» сотрудники ГИБДД и судебные приставы Нижнего Тагила провели совместную акцию по выявлению должников по штрафам среди автомобилистов, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция «Узнай свои долги вовремя» проходила в период с 17.00 до 19.00. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали машины на подъезде к торговому комплексу и проверяли автомобилистов на наличие долгов по штрафам за нарушение ПДД. Все желающие могли на месте ознакомиться с информацией о задолженностях и принять меры к погашению.
В ходе мероприятия были проверены 95 автомобилистов, у 26 из них оказались неоплаченные штрафы, девять из них на месте погасили задолженности на общую сумму в 32,5 тысячи рублей. Федеральной службой судебных приставов было выписано 23 требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю для погашения долгов. Всего приставами выписано требований об ознакомлении с задолженностями на сумму 1,2 миллиона рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей