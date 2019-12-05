В Нижнем Тагиле приставы и ГИБДД проверили на долги почти 100 водителей за два часа

Акция «Узнай свои долги вовремя» проходила в период с 17.00 до 19.00. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали машины на подъезде к торговому комплексу и проверяли автомобилистов на наличие долгов по штрафам за нарушение ПДД. Все желающие могли на месте ознакомиться с информацией о задолженностях и принять меры к погашению.

В ходе мероприятия были проверены 95 автомобилистов, у 26 из них оказались неоплаченные штрафы, девять из них на месте погасили задолженности на общую сумму в 32,5 тысячи рублей. Федеральной службой судебных приставов было выписано 23 требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю для погашения долгов. Всего приставами выписано требований об ознакомлении с задолженностями на сумму 1,2 миллиона рублей.