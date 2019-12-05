Во время Кубка Мира в Нижнем Тагиле пустят дополнительные автобусы
Сегодня, 13:07ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле будет усилена работа некоторых городских автобусных маршрутов на период проведения Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 и 8 декабря с 17.00 до окончания мероприятий будет усилена работа автобусов № 3 «Вокзал — Аист» и № 19 «к/т Урал — Аист». Автобусы будут курсировать с интервалом в 30 минут.
Участие в Кубке Мира примут 70 спортсменов из 15 стран мира.
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