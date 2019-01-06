Два автомобиля в Екатеринбурге загорелись после столкновения

Манёвр водителя легкового автомобиля на одной из дорог Екатеринбурга закончился столкновением и последовавшим пожаром. При этом сам хозяин автомобиля аварии избежал и сумел скрыться с места ДТП.
Днём 4 января на Объездной дороге в Екатеринбурге водитель неустановленного автомобиля попытался перестроиться из одной полосы в другую и подрезал при этом «Газель». Чтобы избежать столкновения водитель фургона попытался маневрировать, но его развернуло поперёк полосы. Через некоторое время в бензобак «Газели» врезался Nissan Almera, отчего обе машины объяло пламя.
Мою машину еще крутило, а я уже видел, что под ней пламя. Я жене крикнул, чтобы она бежала из салона. Потом смотрю: она у меня обратно в машину ломится. Я её в сторону оттащил и увидел, что у меня уже колесо горит, а там рядом баллон газовый. Я бегом в машину и все документы, телефон, всё, что на глаза попалось, начал выкидывать на дорогу и бегом от машины. Я ведь буквально только что с заправки выехал - у меня там полный бак был газа. Слава богу, что не рвануло. От баллона огонь ветром отдувало,рассказал журналистам водитель «Газели».
В аварии никто не пострадал, но два автомобиля выгорели полностью. Виновник столкновения с места аварии скрылся, его сейчас разыскивает полиция, сообщает E1.ru.
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