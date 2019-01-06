Два автомобиля в Екатеринбурге загорелись после столкновения

Мою машину еще крутило, а я уже видел, что под ней пламя. Я жене крикнул, чтобы она бежала из салона. Потом смотрю: она у меня обратно в машину ломится. Я её в сторону оттащил и увидел, что у меня уже колесо горит, а там рядом баллон газовый. Я бегом в машину и все документы, телефон, всё, что на глаза попалось, начал выкидывать на дорогу и бегом от машины. Я ведь буквально только что с заправки выехал - у меня там полный бак был газа. Слава богу, что не рвануло. От баллона огонь ветром отдувало,рассказал журналистам водитель «Газели».