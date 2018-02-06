Эвакуация машин на штрафстоянку подорожала вдвое в Нижнем Тагиле

РЭК Свердловской области установила новые тарифы на транспортировку машин до штрафстоянок и хранение автомобилей. Постановление об этом было опубликовано 5 февраля на портале правовой информации.

Согласно документу, теперь в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО транспортировка мотоциклов и автомобилей, имеющих до 8 мест для сидения, не считая водительское, будет стоить 1 311 рублей. Относительно существующих ранее тарифов эта цена выросла вдвое.

Кроме того, изменились тарифы на эвакуацию автобусов и грузового транспорта – теперь за их транспортировку до штрафстоянки водителю придется заплатить 11 311 рублей. Почасовая плата за хранение транспорта на штрафстоянке осталась прежней: для мотоциклов – 9 рублей, для легковых машин – 17 рублей, для грузового транспорта – 34 рубля.