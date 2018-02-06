РЖД оштрафованы в Екатеринбурге за глубокие колеи на переездах

Установлено, что на асфальтовом покрытии в границах железнодорожных переездов допускаются дефекты в виде колеи свыше 6 см, нарушается допустимая глубина в покрытии межрельсового пространства сообщили в пресс-службе ведомства.

За несоблюдение требований безопасности при содержании дорожных переездов Свердловская транспортная прокуратура вынесла постановление по статье 12.34 части 1 КоАП РФ. После передачи дела в суд Екатеринбурга ОАО «РЖД» был выписан штраф в размере 200 тыс.рублей, сообщает «Облгазета».