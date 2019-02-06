Сотрудник Toyota Центра в Нижнем Тагиле въехал в стену на Toyota LC Prado клиента

В Нижнем Тагиле произошло ДТП у автосалона с участием автомобиля марки Toyota LC Prado под управлением работника Toyota Центра. Хозяин автомобиля привез машину на техническое обслуживание. Передав ключи специалистам, мужчина отправился домой. Однако механик автосалона врезался в окно здания. От удара треснуло два витражных стекла и помялся левый бок внедорожника.

31 января сотрудники ГАИ выехали в Toyota Центр Нижнего Тагила на место ДТП. Был оформлен материал и внесен в базу учета, рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу Сергей Бернгардт.

Руководители сервисного центра обещали владельцу пострадавшего автомобиля возместить нанесенный ущерб. Хозяину Toyota LC Prado предложили три варианта компенсации: ремонт машины а счет предприятия и 5 бесплатных ТО с расширенной гарантией на 160 тысяч рублей на выбор ,скидку на приобретение нового автомобиля в размере 300 тысяч рублей или оклеить машину защитной пленкой на 80 тысяч рублей.

Однако пострадавшего предложения салона не устроили. Мужчина заявил, что хочет точно такой же автомобиль, но не битый.