Водитель автобуса в Каменске-Уральском выгнал пассажирку на улицу в мороз

Инцидент произошёл в ночь на 31 января, но стало о нём известно только недавно. Поздним вечером пассажирку одного из автобусов водитель отказался везти до конечной станции и высадил на остановке «Улица Строителей». Своё нежелание, со слов женщины, водитель озвучил в грубой форме и силой вытолкнул её из салона.

На Строителей он развернулся и в час ночи оставил меня на остановке. Мне пришлось по потемкам бежать до завода. Если бы на моём месте были мужики, он бы не вякнул, а так мужчина-попутчик вышел на Строителей, поэтому водитель решил, что дальше можно не ехать,рассказала пассажирка.