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Водитель автобуса в Каменске-Уральском выгнал пассажирку на улицу в мороз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Bus 1868507 1920

Водитель автобуса в Каменске-Уральском выгнал пассажирку на улицу в мороз

Сегодня, 07:00ТранспортФото: pxhere.com
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