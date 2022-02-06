Засада у детсада: тагильчане с трудом делят дворовые парковки с родителями дошколят

Усложняют парковочные отношения во дворах родители, которые привозят детей в дошкольные учреждения, и иногда это противостояние превращается в партизанскую войну. Так, водители, привозящие детей в один из детских садов на Вагонке, пожаловались на россыпь саморезов и гвоздей на парковке.
Рядом с садиком, куда возит детей собеседник редакции, находится частный сектор. Жители этих домов недовольны, что люди утром и вечером ездят мимо на машине и паркуются под их окнами. Несколько раз на парковке у детсада появлялись саморезы и гвозди и автомобили прокалывали шины, водители подозревают владельцев ближайших коттеджей:
Мы отвозим и забираем ребенка на машине, поскольку живем не в соседнем дворе. А вот владельцам соседних домов не очень нравится, что все родители там паркуются. Осенью несколько раз на парковке рассыпали саморезы, кто-то даже пробил колесо. Но у нас вариантов нет — пешком минут 20 добираться,объясняет в беседе с TagilCity.ru житель Вагонки.
Тагильская общественница и многодетная мать Анна Межова уверена, что парковки у садиков нужны для экономии времени родителей:
Это уже удобство. Лично мы тоже утром на машине едем в садик. Он находится через две дороги от нас, чтобы не бродить, муж утром перед работой завозит ребенка в садик. Если это делать пешком, то по времени занимает до 40 минут. Это экономит время. Если я отвожу ребенка без машины, я должна на час раньше выйти из садика, то есть проснуться на час раньше.
Однако жители соседних домов и автомобилистов часто становятся заложниками из-за торопящихся родителей. Жительница дома на Вагонке, рядом с которым стоит дошкольное учреждение, рассказала о неудобствах от такого соседства.
Мне неоднократно запирали машину родители, которые паркуются вторым рядом. И сколько не пинай по колесу, водитель все равно вернется не раньше, чем отведет ребенка в садик. А я из-за него опаздываю на работу,возмущается Алена.
Некоторые оставляют припаркованные автомобили прямо на дороге — из-за этого другим водителям приходится объезжать их по полосе встречного движения. Неоднократно тагильчане жаловались и на разрушение газонов родителями за рулем.
Я сама езжу на работу на авто, но до садика три минуты уж дойти пешком не сломаюсь. Не понимаю, зачем ехать из соседнего двора триста метров, мучиться с парковкой, пристегивать-отстегивать ребенка. Это нисколько не быстрее и не проще, чем пройти пешком. Люди обленились!
Организация парковок рядом с уже существующими ДОУ, как правило, находится в компетенции управляющих компаний, так как большинство детских садов находится на внутридомовых территориях, говорят в администрации Нижнего Тагила. При этом строительство новых детсадов предполагает и обустройство мест под автомобили.
Расположение парковок у детских садов регламентируется сводом правил градостроительства. При проектировании и строительстве новых дошкольных образовательных учреждений все проекты проходят государственную экспертизу, и, соответственно, там учитывается организация парковочных мест для отстоя автомобилей,пояснили TagilCity.ru в администрации города.
Если местные жители испытывают нехватку парковочных мест — они могут стать инициаторами расширения действующих парковок. При этом управляющая компания сама не может решить вопрос с парковой у дома.
Если жильцы хотят увеличить парковку, им нужно принять соответствующее решение на общедомовом собрании, определить финансирование. Далее нужно сделать, согласовать проект с чиновниками. Если кто-то захочет расширить парковку, а под землей проходят коммуникации — это не разрешат сделать,поясняет руководитель тагильской управляющей компании.
Споры между водителями и пешеходами порой не способны разрешить даже правила дорожного движения. Большая часть детсадов в городе находится во дворах — приоритет в жилой зоне у пешеходов. Однако водители иной раз пренебрегают не только безопасностью пешеходов, но и своих детей.
В связи с участившимися случаями ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГИБДД еженедельно проводят рейдовые мероприятия у школ, детских садов и поликлиник. Аналогичный рейд прошел в Нижнем Тагиле 3 февраля, по его итогам инспекторы выявили пять таких нарушений — родители не пристегивают детей и даже перевозят их без специальных удерживающих устройств.
Я вожу ребенка в садик из одного конца ГГМ в другой. Стараюсь ехать очень медленно, поскольку иногда пешеходы выскакивают из-за припаркованных машин с детьми на санках. Был даже случай, когда из припаркованного авто на дорогу выпал ребенок: видимо, был не пристегнут и сам открыл дверь машины. Я еле оттормозился, рассказывает тагильчанин Сергей.
В ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что самый безопасный способ при переходе проезжей части — достать ребенка из санок взять на руки, либо вести его рядом, держа за запястье:
Если вы все-таки везете ребенка в санках, их следует везти не спереди, не сзади, а рядом с собой. Часто родители везут ребенка в санках через дорогу не обращая внимания на него, одновременно разговаривая по телефону или с человеком, идущим рядом. Такое поведение недопустимо.