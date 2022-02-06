Засада у детсада: тагильчане с трудом делят дворовые парковки с родителями дошколят

Это уже удобство. Лично мы тоже утром на машине едем в садик. Он находится через две дороги от нас, чтобы не бродить, муж утром перед работой завозит ребенка в садик. Если это делать пешком, то по времени занимает до 40 минут. Это экономит время. Если я отвожу ребенка без машины, я должна на час раньше выйти из садика, то есть проснуться на час раньше.