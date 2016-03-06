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Снегопад стал причиной нескольких ДТП на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снегопад стал причиной нескольких ДТП на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

6 марта 2016, 11:00ТранспортПавел Щербина
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