Снегопад стал причиной нескольких ДТП на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)
6 марта 2016, 11:00ТранспортПавел Щербина
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По разным данным, не менее 20 автомобилей столкнулись на Серовском тракте за прошедшие сутки.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
E1.ru, ссылаясь на информацию ГИБДД, сообщает о том, что полиция устанавливает обстоятельства произошедших ДТП. Известно, что 05.03. движение на многих участках дороги было парализовано из-за аварий.
Сегодня погода тоже не балует автолюбителей Нижнего Тагила, снегопад продолжается.
ГИБДД напоминает всем, кто сегодня планирует сесть за руль, о необходимости соблюдения скоростного режима и предельной концентрации при вождении.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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