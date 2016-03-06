Снегопад стал причиной нескольких ДТП на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

E1.ru, ссылаясь на информацию ГИБДД, сообщает о том, что полиция устанавливает обстоятельства произошедших ДТП. Известно, что 05.03. движение на многих участках дороги было парализовано из-за аварий.

Сегодня погода тоже не балует автолюбителей Нижнего Тагила, снегопад продолжается.

ГИБДД напоминает всем, кто сегодня планирует сесть за руль, о необходимости соблюдения скоростного режима и предельной концентрации при вождении.