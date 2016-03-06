В Нижнем Тагиле расследуются причины ДТП с пассажирской «Газелью» (ФОТО)

Причины произошедшего ДТП сейчас расследуются полицией.

По некоторым данным, водитель внедорожника, избегая наезда на пешехода, резко перестроился, что стало причиной того, что водитель «Газели», стараясь не столкнуться с внедорожником, очень резко повернул. В результате транспортное средство перевернулось.

Официальной информации о нарушении кем-либо из участников движения скоростного режима - нет. Информацию о пешеходе, спровоцировавшем аварию, сейчас никто не может официально подтвердить или опровергнуть.

Достоверно известно, что работа спасателей не потребовалась. Все пассажиры выбрались из перевернувшейся маршрутки самостоятельно. По предварительным данным, обошлось без серьёзных травм, ИА «Весь Тагил» сообщает, что троим пассажирам «Газели» медицинская помощь была оказана на месте.