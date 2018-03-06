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564,2 млн рублей выделят на ремонт 3-х участков Серовского тракта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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564,2 млн рублей выделят на ремонт 3-х участков Серовского тракта

6 марта, 22:20Транспорт
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