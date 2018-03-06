Очевидцы 2-х смертельных ДТП разыскиваются в Нижнем Тагиле

Разыскиваются очевидцы ДТП , которое произошло 4 марта на улице Свердлова,17. Водитель Mitsubishi Outlander врезался в дерево, пассажир автомобиля погиб.

В результате ДТП, произошедшего 2 марта на автодороге Южный подъезд на Свердловском шоссе, погиб водитель автомобиля ВАЗ-211140.

Следственное управление города Нижний Тагил просит очевидцев данных ДТП обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49, кабинет 30 или по телефону – 97-66-47, 97-66-88.