Километровая пробка образовалась из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на Уктусе

Километровая пробка образовалась из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на Уктусе

Сегодня, 12:52ТранспортФото: Е1
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Походная на Уктусе.

Большая пробка образовалась в обе стороны движения. Автомобили с трудом проезжают затопленной проезжей части.

Специалисты Горводоканала уже прибыли на место и ищут точное место прорыва. Аварийный участок уже отключен.

Видео:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Пока неизвестно, понадобится ли отключать воду в жилом секторе, рассказали отметили в пресс-службе Е1.

Там отметили, что уборкой наледи, которая может образоваться, займутся коммунальный службы.

Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге из-за прорыва трубы также затопило проезжую часть улицы 2-й Новосибирской на Вторчермете.

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Екатеринбург
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