Километровая пробка образовалась из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на Уктусе

Большая пробка образовалась в обе стороны движения. Автомобили с трудом проезжают затопленной проезжей части.
Специалисты Горводоканала уже прибыли на место и ищут точное место прорыва. Аварийный участок уже отключен.
Пока неизвестно, понадобится ли отключать воду в жилом секторе, рассказали отметили в пресс-службе Е1.
Там отметили, что уборкой наледи, которая может образоваться, займутся коммунальный службы.
Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге из-за прорыва трубы также затопило проезжую часть улицы 2-й Новосибирской на Вторчермете.