ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды

Для проезда большегрузов и автобусов закрыты автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» со 106 по 145 километры, «Николо-Павловское — Алапаевск» с 69 по 112 километры и «Нижняя Салда — Алапаевск» с 25 по 79 километры.
По словам силовиков ограничительные меры направлены на предотвращение дорожно-транспортного травматизма на трассах из-за сильного снегопада и ветра. За последние сутки 5 свердловчан скончалось на дорогах в результате аварий.
Помимо этого, на всех автодорогах дежурят экипажи ДПС.
Автомобилистам также советуют отказаться от поездок на дальние расстояния и перенести их на более благоприятное время.