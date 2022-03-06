ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды

Для проезда большегрузов и автобусов закрыты автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» со 106 по 145 километры, «Николо-Павловское — Алапаевск» с 69 по 112 километры и «Нижняя Салда — Алапаевск» с 25 по 79 километры.