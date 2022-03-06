ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды

ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды
ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды
6 марта, 11:03ТранспортФото: 1МI
Движение грузового и общественного транспорта на нескольких участках дорог в Свердловской области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Для проезда большегрузов и автобусов закрыты автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» со 106 по 145 километры, «Николо-Павловское — Алапаевск» с 69 по 112 километры и «Нижняя Салда — Алапаевск» с 25 по 79 километры.

По словам силовиков ограничительные меры направлены на предотвращение дорожно-транспортного травматизма на трассах из-за сильного снегопада и ветра. За последние сутки 5 свердловчан скончалось на дорогах в результате аварий.

Помимо этого, на всех автодорогах дежурят экипажи ДПС.

Автомобилистам также советуют отказаться от поездок на дальние расстояния и перенести их на более благоприятное время.

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ПригородНижний Тагил
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