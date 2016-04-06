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Тагильчане, будьте внимательны: на перекрестке Фрунзе-Черных у светофора появилась пешеходная фаза (ФОТО)
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Тагильчане, будьте внимательны: на перекрестке Фрунзе-Черных у светофора появилась пешеходная фаза (ФОТО)

6 апреля 2016, 13:05ТранспортДенис Таратонов
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