Тагильчане, будьте внимательны: на перекрестке Фрунзе-Черных у светофора появилась пешеходная фаза (ФОТО)

Это сделано для увеличения пропускной способности перекрестка. Транспорт при повороте должен пропускать пешеходов, поэтому, чтобы исключить пешеходные потоки, выделили пешеходную фазу. Кроме того, так безопасней для пешеходов.

Теперь у светофора три фазы: транспорт движется по Фрунзе, транспорт движется по Черных и пешеходная фаза. Потоки не должны пересекаться. К сожалению, водители пока не могут привыкнуть и на светофоры не смотрят. Пешеходы тоже часто идут на красный свет рассказали журналисту TagilCity.ru в техническом отделе «Сигнал-3».

Действительно, некоторые водители по привычке начинают движение, увидев, что на перпендикулярной улице остановились автомобили. При этом они не замечают, что для них тоже горит красный свет. Грешат этим и пешеходы.

Вчера на перекрестке работал экипаж ДПС. Присутствие полицейских заставляло водителей быть внимательней.

На улице Фрунзе наряд всегда есть. Видимо, вчера он был приближен к месту изменений и фиксировал, как работает изменение режима работы светофора сказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Через некоторое время тагильчане должны привыкнуть к новшеству и опасные ситуации должны прекратиться.