Жительница Нижнего Тагила повредила автомобиль в яме на Черноисточинском шоссе (ФОТО)

Неприятность случилась с Екатериной 31 марта, около 23 часов. Девушка ехала домой и решила придерживаться средней полосы, где дорога ровнее:

Ехала со скоростью 50 км/ч. Вдруг неожиданно машину сильно тряхнуло и повело вправо. Я прижалась к бордюру, включила «аварийку» и обнаружила, что переднее правое колесо моего автомобиля спущено. Причиной стала глубокая яма (200 сантиметров в длину, 50 в ширину, 25 в глубину) рассказала тагильчанка журналисту TagilCity.ru.

Так как случившееся попадает под определение дорожно-транспортного происшествия, девушка позвонила в дорожную полицию:

Позвонили в ГИБДД и стали ожидать сотрудников. Они приехали (часа через 1,5), осуществили замеры, составили схему ДТП и сказали направляться на пр. Мира в третий кабинет. Там я написала объяснительную, мне выдали справку и сказали с этой справкой идти к дорожникам, если хотим судиться.

Заменив колесо, Екатерина доехала до дома. Так как время было позднее, то осмотр машины оставили до утра.

Наутро поехали в «шинку», где обнаружилось, что погнуты оба диска (не только передний правый, но и задний.) Отдали 1000 рублей за всё. Решили судебных тяжб не начинать, поскольку кроме замятых дисков видимых повреждений не обнаружили.

Екатерина написала о яме в группу «Тагил без ям», где ей пообещали связаться с дорожниками и передать её фото дорожным службам, чтобы те исправили дефект дороги.

Спустя неполную неделю журналист TagilCity.ru побывал на месте событий. Яма все ещё на месте и все так же, как и раньше, «радует» автолюбителей. Сейчас она наполнена водой, поэтому успешно маскируется от взоров водителей.

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщают, что в случае повреждения автомобиля на дорогах города необходимо позвонить в полицию, чтобы зафиксировать ДТП.