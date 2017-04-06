10 лет тюрьмы грозит двум автоворам из Екатеринбурга за угон трёх автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)
6 апреля 2017, 08:10Транспорт
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В Екатеринбурге были задержаны автоворы, которые в период с февраля по июль минувшего года похитили три автомобиля.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из угонов был запечатлен камерами, установленными на парковке ТРЦ «Радуга-парк». Тогда молодые люди 1992 и 1989 годов рождения «увели» новую Toyota Camry.
Лишь через месяц она была найдена в одном из гаражей по улице Шефская.
Для угона они использовали специальное оборудование, управляющее охранными системами и запуском двигателя, пишет E1.ru.
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Видео: E1.ru
Помимо Toyota они похитили Lada Priora и Hyundai Solaris, которые успели продать. Общая сумма ущерба автовладельцам угнанных и проданных авто составил почти 830 тысяч рублей. Сейчас злоумышленники ожидают суда, за угон им грозит до 10 лет лишения свободы.
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