Пьяного водителя из Кушвы приговорили к 8 месяцам в колонии строгого режима
6 апреля 2017, 12:00Транспорт
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Жителя Кушвы приговорили к реальному сроку лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как было установлено, в 2016 году гражданин, уже привлекавшийся к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь совершил данное правонарушение.
Нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина имеет непогашенную судимость.
Прокуратура обратилась в судебную инстанцию с ходатайством о назначении нарушителю наказания с лишением свободы. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Мужчина приговорен к восьми месяцам в колонии строгого режима.
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