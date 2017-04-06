Пьяного водителя из Кушвы приговорили к 8 месяцам в колонии строгого режима

Как было установлено, в 2016 году гражданин, уже привлекавшийся к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь совершил данное правонарушение.

Нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина имеет непогашенную судимость.

Прокуратура обратилась в судебную инстанцию с ходатайством о назначении нарушителю наказания с лишением свободы. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Мужчина приговорен к восьми месяцам в колонии строгого режима.