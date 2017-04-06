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Пьяного водителя из Кушвы приговорили к 8 месяцам в колонии строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяного водителя из Кушвы приговорили к 8 месяцам в колонии строгого режима

6 апреля 2017, 12:00Транспорт
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